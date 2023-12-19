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Необычная мечта девочки Арины Клименко из Лисичанска исполнилась в Казани
Депутат Государственной Думы от Татарстана Илья Вольфсон осуществил мечту 14-летней девочки из подшефного республике Лисичанска. Желанием Арины Клименко стал мастер-класс по по акробатическому рок-н-роллу от именитого спортсмена — об этом она написала, поучаствовав во всероссийском проекте «Елка желаний».
Депутат организовал для Арины и ее мамы трансфер из Лисичанска в Казань и совместно с Федерацией акробатического рок-н-ролла и брейкинга Татарстана устроил мастер-класс от Ивана Юдина и Ольги Сбитневой.
Это действующие спортсмены, пятикратные чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу, в настоящее время они являются преподавателями Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В вузе уже на протяжении восьми лет существует учебная дисциплина «тренер акробатического рок-н-ролла».
Эмоциональной особенностью мастер-класса стало то, что Арина и спортсмены знакомы на протяжении нескольких лет. Юдин и Сбитнева входили в состав жюри на соревнованиях в Лисичанске в 2018 году.
По окончании мастер-класса Арина Клименко осталась очень довольной.
«Было замечательное занятие. Мне все очень понравилось», – призналась Арина.
После мастер-класса семья отправилась на экскурсию по Казани, которую организовал Вольфсон. Отметим также, что президент Федерации акробатического рок-н-ролла и брейкинга Татарстана Эмир Харисов пригласил девочку поступить в колледж при Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, чтобы продолжать развивать таланты юной спортсменки.
Помимо всего, Арине и ее маме Инне от лица Эмира Харисова были подарены Казанская икона Божией Матери и книги с произведением «Летят гуси на Донбасс» народного поэта республики Татарстан Рената Хариса
В заключение скажем, что в рамках игр БРИКС 2024 года в Казани в программе соревнований будут представлены два вида танцевальных дисциплин: акробатический рок-н-ролл и брейкинг.
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