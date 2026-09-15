Мечеть в Курманаево могут включить в реестр объектов культурного наследия

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Мечеть в селе Курманаево Нурлатского района Татарстана могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Памятник расположен по адресу: село Курманаево, улица Тимуровская, дом 32Б. Проектом также предусмотрено утверждение границ территории объекта и его предмета охраны.

После принятия решения сведения о границах территории мечети должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Проект подготовлен с учетом положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы от 28 июля 2026 года.