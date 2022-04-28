Казанская мечеть 1805 года пошла трещинами: комитет Ивана Гущина пишет в прокуратуру

Трещины в кладке Белой мечети и свалку строительного мусора на ее территории обнаружили сотрудники Комитета по охране культурного наследия РТ. Дорожные работы осложнили судьбу храма, о реставрации которого говорят около 10 лет.

Работы, связанные со строительством Большого Казанского кольца, обернулись для древней казанской Белой мечети в прямом смысле еще одним ударом по ее и так хрупкому основанию.

Мусульманский храм 1805 года постройки находится на улице Кызыл Татарстан, 20 Фото: © скриншот видео

Мусульманский храм 1805 года постройки находится на улице Кызыл Татарстан, 20. Накануне в связи с проведением дорожных работ рабочие демонтировали бетонный забор у мечети и приставили блоки к стенам старинного здания.

На ситуацию отреагировали в Комитете по охране культурного наследия РТ. «Во время проведения дорожных работ в рамках развития Большого Казанского кольца частично демонтировано бетонное ограждение по периметру мечети, – сообщается на сайте комитета. – Блоки перемещены и приставлены к стенам здания, что увеличило силовую нагрузку на объект, который и так находится в аварийном состоянии. В результате осмотра, проведенного сотрудниками комитета, выявлены трещины в кирпичной кладке. Кроме того, на территории объекта сгружается строительный мусор. Согласно информации на паспорте объекта, генеральным подрядчиком дорожных работ является ООО «Волгадорстрой». Комитетом принимаются соответствующие меры реагирования. Направлено обращение в правоохранительные органы».

«Блоки перемещены и приставлены к стенам здания, что увеличило силовую нагрузку на объект, который и так находится в аварийном состоянии» Фото: okn.tatarstan.ru

«Татар-информ» напоминает историю Белой мечети в надежде, что это подвигнет власти обратить внимание на уникальный архитектурный памятник татарстанской столицы.

Самая старая мечеть Новой слободы

Заселение Новой Татарской слободы начинается в середине XVIII века. Территория заселения включала нынешние улицы М. Гафури, Кызыл Татарстан, Меховщиков и Эш. Первый на слободе мусульманский приход (махалля) тоже образовался здесь. Известно, что еще в 1741 году на месте нынешней Каменной мечети (Таш мэчет) стояла мечеть деревянная. Существует также версия, что именно она была первой деревянной мечетью, построенной в городе с времен завоевания Казанского ханства.

Белая мечеть в 1929 году

Через полвека после образования махалли, в 1801 году купец Габдрахим аль-Орнашбаши (известный в народе как Ракый бай) начал строительство двухэтажной каменной мечети.

«Ак мәчет» (ак – белая) – самая старинная мечеть Новой Татарской слободы. Она также известна под другими названиями: «Унберенче җәмигъ» («Одиннадцатая соборная»), «Яңа бистә» («Новой слободы»), «Зур таш» («Большая каменная»). Живой свидетель и жертва начавшейся новой властью борьбы против религии. Постановлением ТатЦИКа от 11 апреля 1929 года первой в Казани была закрыта именно эта мечеть.

В годы советской власти в здании располагалась татарская школа, затем его использовали под цех меховой фабрики. В 1930 году был снесен минарет мечети.

О реставрации заговорили почти десять лет назад

«Ак мечеть» – последняя неотреставрированная историческая мечеть в Казани. В 2013 году здание было передано Духовному управлению мусульман РТ. В том же году общественность начала говорить о необходимости восстановления мечети, однако каких-либо конкретных шагов предпринято не было.

«Ак мечеть» – последняя неотреставрированная историческая мечеть в Казани Фото: okn.tatarstan.ru

Вторая волна некоторой активности по вопросу реставрации началась в 2019 году, после назначения имам-хатыбом мечети Фарита хазрата Салмана. Новость о планах по восстановлению исторического здания подхватили СМИ и телеграм-каналы. Назначение имама давало надежду на продвижение в этом деле, однако спустя некоторое время разговоры о реставрации снова утихли. И с тех пор, словно по графику, каждый год появляются сообщения о готовности проекта по реставрации и выделении денег, однако каких-либо заметных изменений в плачевном состоянии здания не происходит.

ДУМ РТ: «Проект проходит проверку»

Редакция обратилась к ДУМ РТ с просьбой рассказать о ходе подготовки к восстановлению исторической мечети.

«В настоящее время Фондом “Вакф РТ” проводится проверка проекта реставрации здания. В этом году ожидается финансирование из федерального бюджета для запуска реставрационных работ после завершения проверки проекта. В числе запланированных работ – восстановление минарета, разбор пристроев, покрытие крыши, установка окон, проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ», – говорится в ответе муфтията.

Поскольку мечеть является объектом культурного наследия регионального значения, то восстановительные работы проводятся строго в рамках регламента, о чем ДУМ РТ сообщало в 2020 году.

Как отмечается в ответе ДУМ РТ, вопросами реставрации мечети они занимаются в тесной связи с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Документацию готовит Фонд «Вакф РТ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С одной стороны, есть необходимость восстановления мечети с сохранением ее исторического облика, а с другой стороны – важно использовать ее полноценно, с учетом современных требований уммы», – отмечает ДУМ РТ.

В свое время большой вклад в переводе мечети из собственности мехкомбината в ведение мусульманской уммы внес ее имам-хатиб Мухаммад хазрат Сабиров, отмечает муфтият. Религиозный деятель предлагал, помимо реставрации самого здания мечети, построить на ее территории новый корпус, куда входили бы кухня, обеденный зал, санузлы и комнаты для омовения. Также предлагалось разобрать появившиеся после революции и не имеющие культурной ценности постройки. Ранее в здании мечети были проведены консервационные работы.

Как отмечается в ответе ДУМ РТ, вопросами реставрации мечети они занимаются в тесной связи с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Документацию готовит Фонд «Вакф РТ».

Единственная историческая мечеть без минарета

Имам-хатыб мечети Фарит хазрат Салман на запрос нашей редакции рассказал, на каком этапе находятся работы по ее восстановлению.

«В 2019 году я был назначен имамом махалли “Ак мечеть”. Что касается реставрации и ремонтных работ: сделан эскиз внешнего вида мечети, проектные работы находятся на стадии завершения, ведется работа по техническому регламенту. Это непростая работа, она должна быть сделана на должном уровне. Ожидаем, что в ближайшее время заработает сайт мечети, он будет на двух языках, на татарском и русском. “Ак мечеть”, или мечеть, зарегистрированная как мечеть Новой Слободы 1801 года строительства, на самом деле остается самой последней в Казани невосстановленной исторической мечетью, в том числе это единственная мечеть в Казани, у которой снесенный в советские годы минарет так и не восстановлен. Поэтому возродить эту мечеть, оживить ее – это священный долг не только мусульман Казани и Татарстана, но и всего татарского мира», – сказал хазрат.

Классик татарской литературы писал о «плачущей» мечети

В татарской советской литературе практически нет произведений, подробно рассказывающих о закрытии этой знаковой мечети и последовавших после этого событиях. Однако в 60-х, годах «оттепели», для советского человека тема религии вряд ли была близка. Народный писатель Амирхан Еники одним из первых в своем произведении «Мәчет елый» («Мечеть плачет») рассказывает об этой исторической мечети и о том, что происходило после ее закрытия.

Народный писатель Амирхан Еники одним из первых в своем произведении «Мәчет елый» («Мечеть плачет») рассказывает об этой исторической мечети Фото: © «Татар-информ»

«Той зимой среди татар Новой слободы начинает гулять удивительная странная молва: якобы недавно закрытая в слободе мечеть плачет. Вернее, из каменной мечети каждый день, как стемнеет, слышится звук, похожий на плач ребенка…» – такими словами начинается не особо известное произведение Амирхана Еники.

В истории этой мечети, как это часто наблюдается в России, можно увидеть некий символизм. В 1927 году улица, где расположена «Ак мечеть», была названа Кызыл Татарстан (кызыл – красный), и уже через три года мечеть на себе испытала «красный кинжал», глубоко ранивший ее… Символизм в том, что даже спустя 93 года, несмотря на то что за девять десятилетий изменились не только название страны, но и ее идеология, улица по-прежнему называется Кызыл Татарстан и мечеть на этой улице остается в том же полуразрушенном состоянии. Получается, на этом отдельно взятом участке города идеология тех времен все еще живет и процветает…

Ильяс Хазиев, intertat.ru; перевод с татарского