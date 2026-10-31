Мечеть «Эль-Байрам» в Нягани планируют сдать до конца года

Строительство мечети «Эль-Байрам» в Нягани вышло на финишную прямую: общая готовность объекта превышает 95%. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев, который посетил стройплощадку и оценил ход работ. Фундамент мечети был готов еще в 2023 году, передает «ugra-news.ru».

Сейчас строители завершают внутреннюю отделку здания, оформляют помещения и устанавливают пожарную сигнализацию. Благоустраивают и прилегающую территорию: здесь уже уложили тротуарную плитку, обустроили пешеходные дорожки и автомобильную стоянку с асфальтовым покрытием, провели озеленение и установили освещение. Отдельное внимание уделили доступности пространства для маломобильных жителей.

Завершить строительство и сдать мечеть планируют до конца года. После этого она сможет принимать до 500 прихожан одновременно. В здании предусмотрены мужской, женский и гостевой залы, трапезная, а также помещения для омовения на цокольном и первом этажах.

В строительстве мечети на всех этапах участвовали прихожане и неравнодушные горожане.

По мнению Ивана Ямашева, появление мечети будет способствовать развитию межрелигиозного диалога и укреплению взаимного уважения между жителями разных культур и традиций.