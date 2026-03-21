Общество 21 марта 2026 22:48

МЭА призвало снизить скорость на трассах на 10 км/ч из-за роста цен на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало правительствам всех стран снизить максимальную скорость на автомагистралях на 10 км/ч и активнее развивать общественный транспорт. Меры необходимы для противодействия резкому росту цен на нефть и надвигающемуся дефициту ископаемого топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает «Ъ» со ссылкой на The Guardian.

В МЭА также предложили дополнительные способы экономии топлива: перевести сотрудников на удалённую работу, ограничить въезд автомобилей в крупные города по схеме ротации номерных знаков, расширить практику совместных поездок, оптимизировать загрузку и обслуживание коммерческого транспорта, перенаправить газ с транспортных средств на бытовые нужды, сократить авиаперелёты, стимулировать использование электроплит, а также помочь промышленности перейти на альтернативные виды сырья.

Как отмечает издание, причиной столь радикальных рекомендаций стала растущая обеспокоенность отсутствием у США чёткого плана выхода из конфликта, который гарантировал бы стабильное возобновление судоходства через Ормузский пролив.

#цены на нефть #скорость #Транспорт
Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

