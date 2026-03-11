МЭА может высвободить крупнейший в истории резервный запас нефти

Международное энергетическое агентство выступило с инициативой о крупнейшем в своей истории высвобождении нефтяных резервов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Предлагаемый объём должен превысить 182 млн баррелей, которые страны-члены направили на рынок в 2022 году. Окончательное решение может быть принято в среду при единогласной поддержке участниц.

Необходимость экстренных мер вызвана резким скачком цен на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, который привёл к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив — ключевого маршрута поставок энергоресурсов из Персидского залива.

В понедельник стоимость Brent впервые с июня 2022 года поднималась выше $119 за баррель, рост составил 29–31%. К вечеру того же дня цены начали снижаться, а во вторник, после заявлений G7 о планах возможного высвобождения нефти, опустились ниже $90 за баррель.