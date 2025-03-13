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Происшествия 13 марта 2025 08:32

МЧС запретило сбивать беспилотники подручными средствами

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МЧС России опубликовало рекомендации для населения относительно действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Граждан призывают воздерживаться от попыток сбивать дроны подручными средствами и избегать приближения к упавшим устройствам.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС. Помимо этого, специалисты предостерегают от использования радиоприемников, мобильных телефонов или устройств с функцией GPS вблизи обнаруженного дрона.

При обнаружении БПЛА рекомендуется отойти на дистанцию минимум 100 метров, найти укрытие за зданиями или деревьями, оповестить находящихся поблизости людей и незамедлительно связаться с экстренными службами по номеру 112. Также в ведомстве подчеркнули запрет на видеосъемку процессов, связанных с работой ПВО, и полетов дронов.

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#МЧС #атака БПЛА
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