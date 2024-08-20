МЧС выявило 107 нарушений пожарной безопасности в 70 учреждениях образования Татарстана

В Татарстане сотрудники ГУ МЧС по республике выявили 107 нарушений пожарной безопасности в 70 образовательных учреждениях. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ во время планового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ республики, посвященном готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года органами пожарного надзора проведено более 1400 профилактических визитов. В результате выявлено 107 нарушений на 70 объектах. Проведенный анализ показывает, что несмотря на значительные материальные вложения, состояние отдельных учреждений не обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности», – сообщил Максим Трущин.

Наибольшее количество учреждений с нарушениями было выявлено в Менделеевском, Лаишевском и Альметьевском районах, уточнил он.