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Происшествия 2 июля 2025 12:18

МЧС: в Татарстане в ближайшие сутки ожидаются гроза и сильный ветер

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МЧС: в Татарстане в ближайшие сутки ожидаются гроза и сильный ветер

В Татарстане 3 июля ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

МЧС напоминает татарстанцам, что во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

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