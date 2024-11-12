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МЧС: В Татарстане увеличилось количество погибших на пожарах
В Татарстане увеличилась гибель людей на пожаре, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, за последние десять дней в республике произошло 121 возгорание. В результате пожаров погибли девять человек, еще пять получили травмы, среди которых один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество смертельных случаев увеличилось на 80%, отметили в региональном главке.
Основными факторами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а также неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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