МЧС: В Татарстане увеличилось количество погибших на пожарах

В Татарстане увеличилась гибель людей на пожаре, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, за последние десять дней в республике произошло 121 возгорание. В результате пожаров погибли девять человек, еще пять получили травмы, среди которых один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество смертельных случаев увеличилось на 80%, отметили в региональном главке.

Основными факторами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а также неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.