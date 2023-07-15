МЧС участвует в обеспечении безопасности футбольного Суперкубка России в Казани

МЧС России участвует в обеспечении безопасности футбольного Суперкубка России 2023 в Казани, сообщили в ведомстве.

Накануне турнира в Казани специалисты госпожнадзора проверили пути и выходы эвакуации, системы оповещения о пожаре, а также выполнение других требований пожарной безопасности.

Сегодня, в день матча между командами ФК «Зенит» и ПФК «ЦСКА», соблюдение требований пожарной безопасности контролируют 48 пожарных с привлечением 7 ед. техники МЧС России.

МЧС России напоминает:

- запрещено использовать пиротехнику на трибунах;

- в толпеи дите по направлению ее движения, не держите руки в карманаху, если уронили вещь – не пытайтесь ее поднять.