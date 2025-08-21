news_header_top
Общество 21 августа 2025 16:27

МЧС Татарстана выявило нарушения пожарной безопасности в 135 школах республики

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В 135 школах республики зафиксировано 252 нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании в Кабинете Министров РТ рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

Наибольшее количество учреждений с нарушениями отмечены:

  • в Казани — 57 объектов;
  • в Набережных Челнах — 32 объекта;
  • в Лаишевском районе — 13 объектов;
  • в Нурлатском районе — 11 объектов.

«Наиболее существенные нарушения – это прежде всего состояние систем автоматической противопожарной защиты, которые значительно повышают защищенность объектов и позволяют своевременно обнаружить пожар и оповестить преподавательский состав и учащихся о пожаре», – отметил Максим Трущин.

