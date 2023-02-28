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МЧС Татарстана: Сигнал воздушной тревоги на радио и ТВ - фейк
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Сегодня на нескольких радиостанциях и ТВ-каналах в Татарстане, а также еще в нескольких регионах России, были прерваны передачи сигналом воздушной тревоги. Женский голос сообщал, что необходимо срочно следовать в укрытие.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является фейком и не соответствует действительности.
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