news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2023 10:29

МЧС Татарстана: Сигнал воздушной тревоги на радио и ТВ - фейк

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня на нескольких радиостанциях и ТВ-каналах в Татарстане, а также еще в нескольких регионах России, были прерваны передачи сигналом воздушной тревоги. Женский голос сообщал, что необходимо срочно следовать в укрытие.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является фейком и не соответствует действительности.

#фейки #МЧС РТ
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное