МЧС Татарстана предупредило о вскрытии рек в первых числах апреля

В первой декаде апреля ожидается активное таяние и разрушение льда на реках. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, вскрытие малых рек ожидается в первой декаде апреля, то есть уже на следующей неделе начнутся процессы активного таяния и разрушения льда. Очищение ото льда Куйбышевского водохранилища и вскрытие малых рек ожидается в пределах среднемноголетних дат», – рассказала Регина Гаязова.