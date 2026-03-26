Общество 26 марта 2026 10:04

МЧС Татарстана предупредило о вскрытии рек в первых числах апреля

В первой декаде апреля ожидается активное таяние и разрушение льда на реках. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, вскрытие малых рек ожидается в первой декаде апреля, то есть уже на следующей неделе начнутся процессы активного таяния и разрушения льда. Очищение ото льда Куйбышевского водохранилища и вскрытие малых рек ожидается в пределах среднемноголетних дат», – рассказала Регина Гаязова.

#ГУ МЧС по РТ #тонкий лед
