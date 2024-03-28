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МЧС Татарстана опубликовало карту опасных участков на водоемах республики
Для любителей рыбалки в МЧС Татарстана составили карту опасных участков по состоянию на 28 марта.
В министерстве предупреждают: на крупных водоемах Татарстана по-прежнему наблюдается сплошной ледостав, однако, на реках с быстрым течением опасных мест с промоинами, полыньями и непрочным льдом становится все больше.
Лед стремительно теряет свою толщину и надежность, особенно на русле и у берегов. Также опасны участки, где есть сброс сточных вод. Наиболее опасные места для выхода рыбаков и пешеходов на лед отмечены на картах.
Сведения по толщине льда представлены на сайте ведомства.
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