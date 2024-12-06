МЧС Татарстана объявило победителей конкурса детских рисунков о коррупции

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Министерстве по делам ГО и ЧС Республики Татарстан прошло торжественное награждение участников конкурса детских рисунков под названием «Мы за мир без коррупции!». Организаторами мероприятия выступили МЧС РТ и ГУ МЧС России по РТ.

Церемония была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Конкурс направлен на популяризацию антикоррупционных принципов и формирование у молодежи и сотрудников отрицательного отношения к коррупционному поведению.

Жюри отобрало шесть рисунков из 62 представленных, и их авторы получили приглашение на церемонию награждения. Награды достались следующим победителям: 15-летней Ильязовой Миляуше, 13-летней Калининой Анастасии, 14-летней Нигматзяновой Диляре, 12-летнему Шакирзянову Ниязу, 13-летнему Полякову Кириллу и 8-летнему Куклову Матвею.

Дипломы и сладкие призы победителям вручил исполняющий обязанности Министра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко, а также начальник отдела воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений ГУ МЧС России по РТ Андрей Долганов.

«Традиционно 9 декабря отмечается в РФ Международный день борьбы с коррупцией. Любое проявление коррупции отражается на нашей с вами жизни, коррупция ведёт к напряжению в обществе, снижает эффективность работы государственных органов. Поэтому так важно сформировать у подрастающего поколения нетерпимость к коррупционному поведению. Чтоб жизнь наша стала безопасной, стала лучше, мероприятия, которые для этого осуществляются, должны выполняться “чистыми руками”», – выступил с приветственным словом Николай Суржко.