МЧС о проверке системы оповещения: «Сохраняйте спокойствие, если не услышали сирену»

Фото: МЧС России

В Татарстане 5 марта пройдет плановая проверка системы оповещения. Как уточнили в МЧС республики, в 10:40 включатся электросирены и речевые сиренные установки, а в 10:43 произойдет перехват теле- и радиоканалов для передачи важного сообщения.

Такие проверки проводятся дважды в год – весной и осенью – во всех субъектах РФ. Сигнал «Внимание всем!» служит для привлечения внимания жителей к важной информации. Этот сигнал может передаваться через сирены, громкую связь, телевидение или радио, а также посредством прерывистых гудков различных транспортных средств.

Если вы услышали продолжительные сигналы сирены, дождитесь разъяснения причины их подачи. Важно внимательно прослушать сообщение через громкоговорители либо включить телевизор или радио для получения подробной информации.

Жителям советуют сохранять спокойствие. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости.

В ведомстве подчеркнули, что республиканская система оповещения была создана еще в 1980-е годы и за прошедшее время в республике появились новые жилые районы. Специалисты осведомлены о возможных проблемах с охватом сигнала в некоторых зонах.

«Все места, где установлены электросирены и речевые сиренные установки, известны специалистам. Именно они 5 марта проверят исправность имеющегося оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение», – добавили в пресс-службе ведомства.