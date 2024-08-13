Венедиктов назвал самые распространенные причины гибели людей на воде в Татарстане

Купание в необорудованных местах стало главной причиной происшествий на воде в этом году. Об этом сообщил Юрий Венедиктов на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном правилам безопасности на воде и при использовании маломерных судов.

«В этом году при купании в необорудованных местах погибло 27 человек, включая двоих детей. Удалось спасти двоих человек, в том числе одного ребенка», – рассказал главный инспектор по маломерным судам Татарстана.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Среди других причин гибели на воде названы: падение в воду из-за проблем со здоровьем или алкогольного опьянения (19 погибших, включая двоих детей), падение с лодки при столкновении или наезде на препятствие (два человека). Пять человек были спасены со льда, куда они попали из-за поломки снегохода или мотобуксировщика. Один человек погиб при купании на пляже, еще один рыбак утонул, пытаясь догнать уплывшую лодку.

«Всего в этом году на воде погибло 50 человек, включая четверых детей. Удалось спасти 22 человека, в том числе шестерых детей», – подвел итог Юрий Венедиктов.