МЧС Татарстана напомнило про штрафы за выход на тонкий лед

За выход на лед толщиной менее 7 сантиметров предусмотрен штраф до двух тысяч рублей для гражданских лиц. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«Напоминаем, что за выход на лед толщиной менее семи сантиметров и выезд на автотранспорте вне ледовых переправ предусмотрен штраф в соответствии со статьей Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 70 тысяч рублей», – рассказала Регина Гаязова.

При выезде транспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, предусмотрены штрафы от 3 до 400 тысяч рублей. Размер штрафа также зависит от статуса нарушителя: физическое, должностное это лицо либо организация.