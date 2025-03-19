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Происшествия 19 марта 2025 12:30

МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности при возможной гололедице и сильном ветре

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МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности при возможной гололедице и сильном ветре

Сегодня вечером и завтра, 20 марта, жителей Татарстана ожидает ветер с порывами до 15 м/с, а на дорогах вероятна гололедица.

Сотрудники МЧС республики настоятельно советуют проявлять особую бдительность при выходе на улицу и вождении автомобиля в такие непростые погодные условия.

Для перехода проезжей части следует использовать по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.

При сильном ветре необходимо избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.

#непогода в татарстане #МЧС
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