МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности при возможной гололедице и сильном ветре

Сегодня вечером и завтра, 20 марта, жителей Татарстана ожидает ветер с порывами до 15 м/с, а на дорогах вероятна гололедица.

Сотрудники МЧС республики настоятельно советуют проявлять особую бдительность при выходе на улицу и вождении автомобиля в такие непростые погодные условия.

Для перехода проезжей части следует использовать по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.

При сильном ветре необходимо избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.