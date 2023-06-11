МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время заморозков

Ночью на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

В связи с этим в ГУ МЧС России по РТ информируют о повышении рисков повреждения и гибели растений. Сотрудники ведомства рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Укрытие растений для спасения молодых всходов от заморозков является наиболее практичным способом. При этом материал должен обладать малой теплопроводностью (например, грубая гофрированная бумага).

Кроме того, защитить культуры от заморозков можно при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи. Дымовая шашка наполнена веществом, которое, сгорая, выделяет много дыма, безвредного для цветущего дерева. Действует дымовая шашка 8-10 минут.

Для приготовления дымовых куч используют сырую солому, сорняки, мусор - все, что будет медленно гореть (тлеть) и выделять много дыма (снаружи можно класть влажные материалы). Дело в том, что не огонь защищает сад от заморозков, а дым, он стелется над землей и не дает ей возможности переохладиться — отдать свое тепло.