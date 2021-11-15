МЧС Татарстана напоминает о безопасности в надвигающуюся метель

По прогнозам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с вечера понедельника, 15 ноября, на территории республики ожидаются метель, местами гололедица, сильный ветер порывами до 20 м/с.

МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики, что необходимо быть предельно внимательными в грядущую непогоду.

Водителям стоит отложить поездки за город, на дороге выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров и перестроений.

Пешеходам необходимо не выходить из дома без острой необходимости, а на проезжей части быть предельно внимательными.