МЧС Татарстана напоминает о безопасности в грядущую непогоду

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и вечером 10 августа на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 24 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что грядущая непогода может быть очень опасной. При сильном ветре и грозе нужно постараться быстрее уйти домой. Если непогода застигла вас на улице, стоит избегать высоких деревьев, билбордов, а также линий электропередачи.

Водителям лучше отложить поездки за пределы населенных пунктов. На дороге избегать опасных и необдуманных маневров, а также резких торможений. Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля.

