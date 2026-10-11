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Общество 11 октября 2026 12:29

МЧС Татарстана дало советы по снятию усталости на работе

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ГУ МЧС России по Республике Татарстан напомнило о нейрогимнастике – комплексе простых физических упражнений для синхронизации работы полушарий мозга. По данным ведомства, пятиминутная тренировка на рабочем месте поможет быстро снять усталость, улучшить концентрацию внимания, повысить стрессоустойчивость и облегчить выполнение сложных задач.

Рекомендуется использовать шесть простых упражнений для памяти:

  • Положите на стол два пальца одной рукой — средний и указательный, и четыре пальца другой руки. Нужно поочередно менять положение пальцев.
  • На одной руке покажите «зайчика» — указательный и средний палец, на другой руке — указательный и мизинец. Меняйте руки.
  • Сожмите руки в кулаки. Большой палец левой руки поднимите вверх, большой палец правой поместите между указательным и средним. Меняйте положение пальцев.
  • Поочередно соединяйте пальцы обеих рук с большим пальцем.
  • Левой рукой коснитесь кончика носа, правой — левого уха. Меняйте руки.
  • Лист бумаги разделите на две части. В каждую руку возьмите ручку и начинайте одновременно рисовать обеими руками геометрические фигуры.
#ГУ МЧС РТ #полезная информация
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