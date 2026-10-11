МЧС Татарстана дало советы по снятию усталости на работе
ГУ МЧС России по Республике Татарстан напомнило о нейрогимнастике – комплексе простых физических упражнений для синхронизации работы полушарий мозга. По данным ведомства, пятиминутная тренировка на рабочем месте поможет быстро снять усталость, улучшить концентрацию внимания, повысить стрессоустойчивость и облегчить выполнение сложных задач.
Рекомендуется использовать шесть простых упражнений для памяти:
- Положите на стол два пальца одной рукой — средний и указательный, и четыре пальца другой руки. Нужно поочередно менять положение пальцев.
- На одной руке покажите «зайчика» — указательный и средний палец, на другой руке — указательный и мизинец. Меняйте руки.
- Сожмите руки в кулаки. Большой палец левой руки поднимите вверх, большой палец правой поместите между указательным и средним. Меняйте положение пальцев.
- Поочередно соединяйте пальцы обеих рук с большим пальцем.
- Левой рукой коснитесь кончика носа, правой — левого уха. Меняйте руки.
- Лист бумаги разделите на две части. В каждую руку возьмите ручку и начинайте одновременно рисовать обеими руками геометрические фигуры.