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Ру Тат
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Общество
14 февраля 2023  11:53

МЧС сообщило о выводе российских спасателей из зоны землетрясения в Турции и Сирии

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что российские группировки спасателей, помогавшие при устранении последствий разрушительного землетрясения, вернутся из Турции и Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства. 

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», – сказал глава ведомства.

Природное бедствие произошло в центральной части Турции 6 февраля в 4.17. Кроме того, оно затронуло и Сирию. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам обеих стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.  

Ранее сообщалось, что количество погибших при землетрясениях в Турции и Сирии, случившихся 6 февраля, превысило 35 тыс. человек.

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