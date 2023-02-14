МЧС сообщило о выводе российских спасателей из зоны землетрясения в Турции и Сирии

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что российские группировки спасателей, помогавшие при устранении последствий разрушительного землетрясения, вернутся из Турции и Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», – сказал глава ведомства.

Природное бедствие произошло в центральной части Турции 6 февраля в 4.17. Кроме того, оно затронуло и Сирию. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам обеих стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.

Ранее сообщалось, что количество погибших при землетрясениях в Турции и Сирии, случившихся 6 февраля, превысило 35 тыс. человек.