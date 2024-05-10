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Происшествия 10 мая 2024 15:50

МЧС сообщило о трех погибших в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге

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МЧС сообщает о трех погибших и шести пострадавших в результате падения автобуса в реку в Петербурге.

«В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. К сожалению, 3 человека скончались», – указано в телеграм-канале ведомства.

Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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