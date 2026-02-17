news_header_top
Происшествия 17 февраля 2026 07:09

МЧС сообщило о пролете четырех дронов над Татарстаном

Фото: скриншот, архив

В ЦОВ-112 поступило сообщение о пролете до четырех беспилотников в направлении города Мензелинска. Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 5.07 по московскому времени.

Дроны, по данным ведомства, были замечены в районе деревни Кадыково Заинского района Татарстана.

До этого, в 4.40 по Москве, была объявлена угроза атаки БПЛА на Альметьевск и Набережные Челны. Жителей этих городов просили спуститься в укрытия (подвалы, паркинги), не подходить к окнам, быть внимательными и осторожными.

Угроза атаки беспилотников в Альметьевске и Челнах была отменена в 7.02.

Upd. (7.14): В 3.06 представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Телеграм-канале проинформировал, что в аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 3.23 ограничения ввели и в аэропорту Нижнекамска.

В 6.56 стало известно, что в аэропорту столицы Татарстана сняты ограничения, объявленные для обеспечения безопасности полетов.

С 1.31 в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

