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Происшествия 26 июня 2025 20:48

МЧС: Сообщения о пожаре в «Корстоне» не соответствуют действительности

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В социальных сетях сегодня распространились сообщения о возгорании в здании ГТРК «Корстон». Главное управление МЧС России по Республике Татарстан официально опровергло эту информацию.

«Информация о пожаре в ГТРК "Корстон" не соответствует действительности», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Параллельно с этим, компания «Казаньоргсинтез» выпустила предупреждение о временном усилении горения факела. Представители предприятия сообщили, что в связи с ремонтными мероприятиями возможно увеличение интенсивности пламени на факельной установке.

Предположительно, именно этот процесс запечатлен на фотографиях, активно распространяемых сейчас социальных сетях.

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