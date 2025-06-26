МЧС: Сообщения о пожаре в «Корстоне» не соответствуют действительности

В социальных сетях сегодня распространились сообщения о возгорании в здании ГТРК «Корстон». Главное управление МЧС России по Республике Татарстан официально опровергло эту информацию.

«Информация о пожаре в ГТРК "Корстон" не соответствует действительности», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Параллельно с этим, компания «Казаньоргсинтез» выпустила предупреждение о временном усилении горения факела. Представители предприятия сообщили, что в связи с ремонтными мероприятиями возможно увеличение интенсивности пламени на факельной установке.

Предположительно, именно этот процесс запечатлен на фотографиях, активно распространяемых сейчас социальных сетях.