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Происшествия 16 апреля 2024 15:24

МЧС: Сирена в Дербышках оказалась проверкой системы оповещения одного из предприятий

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Сегодня в местных телеграм-каналах появилось тревожное сообщение о том, что в казанском поселке Дербышки якобы звучат сирены оповещения населения об опасности.

Как сообщили «Татар-инорму» в ГУ МЧС России по РТ, сегодня на одном из производственных предприятий в Дербышках проводилась проверка локальной системы оповещения. Таким образом сигнал сирены оказался лишь проверкой системы предприятия.

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