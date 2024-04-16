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МЧС: Сирена в Дербышках оказалась проверкой системы оповещения одного из предприятий
Сегодня в местных телеграм-каналах появилось тревожное сообщение о том, что в казанском поселке Дербышки якобы звучат сирены оповещения населения об опасности.
Как сообщили «Татар-инорму» в ГУ МЧС России по РТ, сегодня на одном из производственных предприятий в Дербышках проводилась проверка локальной системы оповещения. Таким образом сигнал сирены оказался лишь проверкой системы предприятия.
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