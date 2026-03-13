news_header_top
Общество 13 марта 2026 13:21

МЧС: С 15 марта все ледовые переправы в РТ прекращают свою работу

С 12:00 15 марта ледовые переправы Татарстана, Зеленодольск – Нижние Вязовые и Аракчино – Верхний Услон, прекращают свою работу, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Как пояснили в ведомстве, из-за потепления поменялась структура льда – он стал менее прочным, рыхлым и легко разрушается. При таком состоянии льда запрещается выезжать на замерзшие водоемы вне оборудованных переправ, проверять прочность льда ударами ног, пробивать множество лунок на малой площади, а также собираться на льду большими группами.

«Общая толщина льда, которая учитывается для определения его прочности, может быть обманчивой. Кроме того, в местах с сильным течением во время оттепели начинаются появляться промоины. Выходить на лед в такую пору нужно очень осторожно! И в ближайшее время необходимо завершить рыбалку с опасного весеннего льда!» – напомнила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

#ГУ МЧС по РТ #закрытие ледовых переправ
