МЧС РТ: за этот купальный сезон в Татарстане утонули 69 человек

В этом году на водоемах Татарстана за купальный сезон произошло 82 ЧП. В них погибли 69 человек, шестеро из них – дети. Удалось спасти 23 человека, в том числе девять детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Спикер отметил, что за аналогичный период прошлого года подобных происшествий было меньше на десять случаев: так, за купальный сезон 2020 года утонули 55 взрослых и 9 детей, были спасены 22 человека.

«Несмотря на жаркое лето мы не допустили резкого увеличения гибели людей, и позиция руководства республики по созданию организованных мест отдыха у воды подтвердила свою правильность и актуальность», – рассказал Венедиктов.

Если обратиться к статистике за весь текущий год, по словам Венедиктова, всего по республике было зарегистрировано 107 происшествий, в которых погибло 86 человек, 32 были спасены.