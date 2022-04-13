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Происшествия
13 апреля 2022  16:26
Полина Шевчук

МЧС РТ: Во время противопожарного режима штраф за его нарушение увеличивается вдвое

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В условиях действия особого противопожарного режима на территории Татарстана за нарушения требований пожарной безопасности вдвое увеличивается административная ответственность. Об этом сообщили на заседании КЧСПБ РТ по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и мерах по недопущению возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории РТ.

Так, штраф для граждан будет повышен с 2 до 4 тыс. рублей. Нарушителям среди должностных лиц придется заплатить уже 30 тыс. рублей, вместо 15 тыс. рублей.

Юридические лица, нарушающие требования пожарной безопасности, будут оштрафованы на 400 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, с 15 апреля в населенных пунктах, СНТ и базах отдыха, которые граничат с лесом, будут проводиться внеплановые проверки.
 

#особый противопожарный режим #МЧС РТ
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