МЧС РТ: От шашлыков на природе придется отказаться

Глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан отметил, что жителям и гостям республики в этом году придется отказаться от приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе.

Хабибуллин напомнил, каким тяжелым в плане борьбы с природными пожарами оказался прошлый год. По его словам, 2021 год стал напряженнее даже чем засушливый 2010-й.

«В результате возгорания сухой травы в прошлом году мы допустили даже гибель людей. Такого никогда не было! Поэтому призываю максимально жёстко проводить необходимую работу по профилактике и выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров, поджогах сухой травы и стерни, а также - нарушавших противопожарное законодательство», – отметил Рафис Хабибуллин.

Также глава ГУ МЧС России по РТ порекомендовал всем главам сельских поселений установить на телефоны приложение «Термические точки», которое позволит оперативно отслеживать очаги возгорания сухой травы.

