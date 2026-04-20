Общество 20 апреля 2026 15:10

МЧС РТ назвало штрафы за нарушения особого противопожарного режима

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима с 25 апреля по 11 мая в Татарстане штрафы существенно увеличатся.

Об этом сообщил сегодня замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

В обычное время штрафы для граждан составляют от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

«Если административные правонарушения совершены в период действия, штрафы увеличиваются в два раза», – сказал Садыков.

Так, штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц от 400 до 800 тысяч рублей.

«Если нарушения привели не только к пожарам, но еще и к значительным материальным последствиям, то они попадают под Уголовный кодекс РФ», – предупредил Садыков.

#пожары в рт #пожароопасный сезон #штрафы #МЧС РТ
