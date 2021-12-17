МЧС РТ назвало основные причины пожаров в период новогодних праздников

Согласно статистике, в период новогодних праздников в республике количество пожаров увеличивается на 30% и в первую декаду, как правило, происходит 40-45% пожаров января. Об этом на комиссии по обеспечению комплексной безопасности новогодних праздников рассказал замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

«В первую очередь, это связано с длительностью праздничных дней, увеличением применения электроприборов, потреблением спиртных напитков», – отметил спикер.

Он добавил, в прошлые новогодние праздники в республике произошло 169 пожаров, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В них погибло 14 человек, еще 11 получили травмы.

Среди основных причин пожаров в ногодние праздники спикер выделил неосторожное обращение с огнем – 43% от общего количества пожаров, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 25%, неисправность отопительных печей и дымоходов – 26%, а также нарушение правил эксплуатации авто и поджоги.

Он особенно подчеркнул, что только за прошлогодние праздники в республике по вине нетрезвых лиц произошло 14 пожаров, на которых погибло 7 человек, еще трое получили различные травмы.

«Таким образом, в настоящее время необходимо сосредоточить основные усилия на профилактике пожаров в населенных пунктах на объектах с массовым пребыванием людей и в жилых зданиях», – высказался Чанышев.