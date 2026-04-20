МЧС РТ напомнило о запрете на приготовление шашлыков в майские праздники

Для предотвращения пала сухой травы, мусора и снижения риска возникновения природных пожаров с 25 апреля по 11 мая в Татарстане будет введен особый противопожарный режим. В этот период действует ряд ограничений, в том числе на приготовление шашлыков на открытом огне. Об этом сообщил сегодня замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 25 апреля по 11 мая вводится особый противопожарный режим на всей территории Татарстана. Постановлением Кабмина РТ предусмотрен ряд превентивных мер, направленных на предупреждение возникновения ландшафтных пожаров», – рассказал он.

Постановлением введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора на всей территории республики, а также приготовление пищи на открытом огне (кострах и мангалах) в населенных пунктах, на территории садоводческих и огороднических товариществ, граничащих с лесом.

«Актуальный вопрос на майские праздники – приготовление пищи на открытом огне. Приготовление пище не допускается в населенных пунктах, СНТ и детских оздоровительных лагерях, подверженных угрозе лесных пожаров», – заметил Садыков.

Это ограничение не касается кафе и ресторанов. На приусадебных участках, находящихся вдали от лесных массивов, приготовление пищи и шашлыков допускается только на мангалах. При этом до ближайших зданий и сооружений должно быть не мене пяти метров.

В республике создана рабочая группа из числа сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел, местного самоуправления, добровольной пожарной охраны. Они будут проводить патрули в лесопарковых и прибрежных зонах.

«Для недопущения лесных пожаров предусмотрен ряд мероприятий», – сказал Садыков.

Так, правообладатели земельных участков, прилегающих к лесу, должны их расчистить от сухой травы и листьев, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо проложить минерализованные полосы. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В период действия особого противопожарного режима они увеличены.