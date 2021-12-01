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Ру Тат
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Происшествия
1 декабря 2021  15:48
Елена Саляхова

МЧС РТ напомнило о штрафах родителям, чьи дети разгуливают по тонкому льду водоемов

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Административная ответственность грозит родителям, чьи дети выходят на тонкий лед  водоемов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова. 

«С 22 ноября на водоемах республики круглосуточно работают патрульные группы. В их состав также включены представители комиссии по делам несовершеннолетних. Они уполномочены привлекать родителей к ответственности», – уточнила Гаязова.

В отношении родителей будут составлять протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и выписывать штрафы.

#Нарушители #ледостав
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