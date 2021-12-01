МЧС РТ напомнило о штрафах родителям, чьи дети разгуливают по тонкому льду водоемов

Административная ответственность грозит родителям, чьи дети выходят на тонкий лед водоемов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«С 22 ноября на водоемах республики круглосуточно работают патрульные группы. В их состав также включены представители комиссии по делам несовершеннолетних. Они уполномочены привлекать родителей к ответственности», – уточнила Гаязова.

В отношении родителей будут составлять протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и выписывать штрафы.