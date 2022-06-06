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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  15:09
Полина Шевчук

МЧС РТ напоминает о безопасности в надвигающуюся грозу и дождь с градом

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По прогнозам синоптиков, ночью и днем 7 июня в Татарстане ожидаются грозы, сильные дожди, град и сильный ветер.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что гроза, град и сильный ветер могут быть очень опасны. В этот период увеличиваются риски обрушения рекламных конструкций и кровли зданий, падения ветхих деревьев.

Смертельно опасно находиться под линиями электропередачи, возле высотных зданий и рядом со строительными площадками.

Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов, на трассе избегать необдуманных маневров, резких торможений и перестроений.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.

#штормовое предупреждение #МЧС РТ
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