МЧС России создаст единый государственный реестр происшествий

Правительство намерено поручить МЧС России в срок до 2027 года сформировать единый государственный реестр происшествий в стране, пишет РИА Новости.

Предполагается, что МЧС России будет ответственно за создание и функционирование единого государственного реестра происшествий, выступая в роли единого оператора системы. Ведомство также будет оказывать консультационную и методологическую поддержку пользователям ресурса.

Как отмечается в пояснительной записке, централизованная система-112 будет автоматически собирать, обрабатывать, учитывать и предоставлять данные о мерах реагирования на вызовы, поступающие из региональных систем-112.

В пояснительной записке подчеркивается, что данные о происшествиях, размещаемые в ГИС «ЦССИ-112», составляют до 70% всех происшествий в России, поэтому предлагается объединить их в единый федеральный ресурс, дополнив информацией из ресурсов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предоставив им доступ к реестру.