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Происшествия 20 января 2025 10:46

МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки беспилотников

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МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки беспилотников

МЧС России сообщило об отбое атаки беспилотников на территории Татарстана.

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