ГУ МЧС России по РТ: «Защита татарстанцев от средств поражения спланирована на 100%»

Ирек Кадамов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Защита населения Татарстана от современных средств поражения спланирована на 100%. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.

«Защита населения Татарстана от современных средств поражения в 2023 году была спланирована на 100%. Из них 94% в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, а 5% в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны и 1% на станциях Казанского метрополитена», – сказал он.

По его словам, на поддержание работоспособности защитных сооружений гражданской обороны к использованию было выделено более 143 миллионов рублей.