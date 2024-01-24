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ГУ МЧС России по РТ: «Защита татарстанцев от средств поражения спланирована на 100%»
Защита населения Татарстана от современных средств поражения спланирована на 100%. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.
«Защита населения Татарстана от современных средств поражения в 2023 году была спланирована на 100%. Из них 94% в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, а 5% в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны и 1% на станциях Казанского метрополитена», – сказал он.
По его словам, на поддержание работоспособности защитных сооружений гражданской обороны к использованию было выделено более 143 миллионов рублей.
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