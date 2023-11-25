МЧС России доставит в Сектор Газа гуманитарную помощь из Татарстана

МЧС России доставит для населения Газы партию гумпомощи из Татарстана, сообщают в пресс-службе ведомства.

«На борту 15 тонн груза. Это продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки», – указано в Telegram-канале МЧС России.

Фото: © МЧС России

Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Республики Татарстан.

В ведомстве рассказали, что самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш в Египте.. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы.