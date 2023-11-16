МЧС России доставит 21 тонну гуманитарной помощи жителям сектора Газа

МЧС России доставит 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В состав груза войдут аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания, сообщили в ведомстве.

Российская помощь организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны.

Самолет Ил-76 ведомства уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. По прибытии гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

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