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Происшествия 16 ноября 2023 08:34

МЧС России доставит 21 тонну гуманитарной помощи жителям сектора Газа

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МЧС России доставит 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В состав груза войдут аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания, сообщили в ведомстве.

Российская помощь организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны.

Самолет Ил-76 ведомства уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. По прибытии гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

@mchs_official

#сектор газа
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