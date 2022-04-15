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Общество
15 апреля 2022  08:48

МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

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МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину. Об этом сообщает РИА Новости. 

«14 автомобильных колонн в составе 79 большегрузных автомобилей МЧС России доставили более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины», — сказано в сообщении министерства. 

Груз включает в себя бутилированную воду, продукты и предметы первой необходимости, детское питание, также доставили стройматериалы.

Кроме того, продолжается работа по выдаче единовременной выплаты: более 5 тыс. пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций получили по 10 тыс. рублей.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».  

#спецоперация на Украине #гуманитарная помощь
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