МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«14 автомобильных колонн в составе 79 большегрузных автомобилей МЧС России доставили более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины», — сказано в сообщении министерства.

Груз включает в себя бутилированную воду, продукты и предметы первой необходимости, детское питание, также доставили стройматериалы.

Кроме того, продолжается работа по выдаче единовременной выплаты: более 5 тыс. пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций получили по 10 тыс. рублей.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».