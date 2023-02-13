МЧС РФ рассказало о спасении мужчины, который провел почти неделю под завалами в Турции

Российские, киргизские и белорусские спасатели вызволили человека, который более шести суток провел под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МЧС.

Операция по спасению длилась свыше четырех часов. Спасателям пришлось работать в темное время суток, так как были риски обрушения конструкций.

Пострадавшему была оказана помощь внутри завала, после вызволения его сразу же передали медикам.

Напомним, утром 6 февраля Турции и Сирии произошли землетрясения. По данным на 12 февраля, число жертв стихии в Турции составило около 30 тыс. человек, в Сирии — свыше 8 тыс.

Президент России Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий землетрясения в республике. Позже предложение принял и лидер Турции.