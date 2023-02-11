МЧС рассматривает две причины пожара под Казанью, где погибли отец с дочками

Две основные версии возникновения пожара в частном доме в поселке Новое Шигалеево рассматривается на данный момент.

«Сейчас на месте работают пожарные дознаватели. Отрабатываются две основные версии причин возникновения пожара. Это нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На месте также работает следственный комитет», – пояснил «Татар-информу» начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страшный пожар произошел рано утром в поселке Новое Шигалеево. В результате погибли отец и трое маленьких дочек. Маме с двухлетним сыном удалось спастись.