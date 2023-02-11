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Ру Тат
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Происшествия
11 февраля 2023  11:34

МЧС рассматривает две причины пожара под Казанью, где погибли отец с дочками

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Две основные версии возникновения пожара в частном доме в поселке Новое Шигалеево рассматривается на данный момент.

«Сейчас на месте работают пожарные дознаватели. Отрабатываются две основные версии причин возникновения пожара. Это нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На месте также работает следственный комитет», – пояснил «Татар-информу» начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страшный пожар произошел рано утром в поселке Новое Шигалеево. В результате погибли отец и трое маленьких дочек. Маме с двухлетним сыном удалось спастись.

#причины пожара #погибли дети в пожаре
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