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МЧС: После паводка в Сосновом Бору под Казанью заменят трубы и проложат новую дорогу
Сегодня в местных телеграм-каналах распространились сообщения о том, что весенний паводок накрыл Конское сельское поселение в Пестречинском районе. По словам местных жителей, затоплены оба выезда из коттеджного поселка Сосновый Бор.
В ГУ МЧС России по РТ сообщили «Татар-информу», что в настоящее время на месте прорыли канаву – вода уходит, однако проехать по дороге пока нет возможности. Жители пользуются объездной дорогой через трассу М7.
На месте находятся глава Конского сельского поселения и замруководителя исполкома Пестречинского района. После паводка на территории планируется прокладка новой дороги и установка труб с большим диаметром.
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