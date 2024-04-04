МЧС: После паводка в Сосновом Бору под Казанью заменят трубы и проложат новую дорогу

Сегодня в местных телеграм-каналах распространились сообщения о том, что весенний паводок накрыл Конское сельское поселение в Пестречинском районе. По словам местных жителей, затоплены оба выезда из коттеджного поселка Сосновый Бор.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили «Татар-информу», что в настоящее время на месте прорыли канаву – вода уходит, однако проехать по дороге пока нет возможности. Жители пользуются объездной дорогой через трассу М7.

На месте находятся глава Конского сельского поселения и замруководителя исполкома Пестречинского района. После паводка на территории планируется прокладка новой дороги и установка труб с большим диаметром.