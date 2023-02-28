В МЧС рассказали, что должно быть в «тревожном чемоданчике» каждого татарстанца

При черезвычайной ситуации в убежище необходимо взять с собой «тревожный чемоданчик» – чистую воду, оригиналы документов, сменную одежду, а также аптечку с болеутоляющими и жаропонижающими лекарствами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Радик Гисмятов.

«Из-под крана воду лучше не набирать, она испортится. Обязательно нужен с собой фонарик, лучше всего, чтобы он работал на батарейках. Заряжать аккумулятор в подвале негде. Лучше взять два комплекта одежды и несколько пар носков», – отметил он.