МЧС распространило памятки о том, как вести себя при атаке БПЛА

ГУ МЧС России по Татарстану распространило памятки о том, как вести себя при атаке беспилотников.

Сотрудники чрезвычайного ведомства советуют после атаки или при обнаружении БПЛА ничего не трогать и сразу покинуть место, где найдено устройство. Если вы находитесь в здании: по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг.

В случае, если вы оказались на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если вы перемещаетесь на транспорте – покиньте его и найдите укрытие.

При обнаружении БПЛА следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.