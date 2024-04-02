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МЧС распространило памятки о том, как вести себя при атаке БПЛА
ГУ МЧС России по Татарстану распространило памятки о том, как вести себя при атаке беспилотников.
Сотрудники чрезвычайного ведомства советуют после атаки или при обнаружении БПЛА ничего не трогать и сразу покинуть место, где найдено устройство. Если вы находитесь в здании: по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг.
В случае, если вы оказались на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если вы перемещаетесь на транспорте – покиньте его и найдите укрытие.
При обнаружении БПЛА следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.
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