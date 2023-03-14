МЧС просит жителей не удивляться скоплению спецтехники – в Татарстане пройдут учения

В соответствии с Комплексным планом МЧС России на 2023 год в Татарстане с 15 по 16 марта будут проходить командно-штабные учение с органами управления и силами РСЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

15 марта в процессе учений отработают практические действия, которые связаны с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а 16 марта – действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Эти учения позволят всем, кто будет принимать участие в совместной работе, проверить свою готовность к сезонным рискам, которые связаны с весенним половодьем и природными пожарами.

В министерстве уточняют, что в местах, где пройдут учения, ожидается большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательных подразделений, а также сил и средств территориальной подсистемы РСЧС РТ.